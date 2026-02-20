Takie słowa siatkarki o prezydencie. Władze nie czekały, surowa kara

Carolina Solberg Salgado od lat utrzymuje się w światowej czołówce siatkówki plażowej, regularnie stając na podium turniejów cyklu Beach Pro Tour i mistrzostw rangi międzynarodowej. Jej doświadczenie, charyzma oraz bezkompromisowość sprawiają, że pozostaje jedną z liderek reprezentacji Brazylii.

23 listopada Salgado, w parze z Rebeccą Silvą, sięgnęła po brązowy medal mistrzostw świata w Adelajdzie w Australii. Brazylijki pokonały w meczu o trzecie miejsce rodaczki Thamelę Coradello i Victorię Lopes 2:0, potwierdzając swoją wysoką formę i dominację w decydujących momentach turnieju. Nikt jednak nie mógł przewidzieć, co stanie się później.

Skomentowała uwięzienie byłego prezydenta. Doczekała się surowej kary od FIVB

Po zwycięskim meczu Salgado udzieliła wywiadu na żywo, który słyszeli również kibice zgromadzeni na trybunach. W jego trakcie odniosła się do informacji o osadzeniu w więzieniu byłego prezydenta Brazylii, Jaira Bolsonaro. 38-latka stwierdziła, że był to "wspaniały dzień" nie tylko dla niej, ale także "dla świata", ponieważ 24 godziny wcześniej Bolsonaro trafił do więzienia.

"Wczoraj w Brazylii wsadziliśmy do więzienia najgorszego prezydenta w historii. Trzeba to uczcić" - powiedziała po angielsku, co spotkało się z aplauzem publiczności. Następnie dodała po portugalsku: "Trzeba to uczcić, Bolsonaro jest w więzieniu, to świetnie!".

Na słowa zawodniczki zareagowała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB). Federacja uznała jej wypowiedź za niesportowe zachowanie związane z publicznym manifestowaniem poglądów politycznych podczas oficjalnego wywiadu na boisku. W wydanym teraz komunikacie poinformowano: "Komisja dyscyplinarna FIVB nałożyła na Carolinę Solberg Salgado zawieszenie na jeden turniej za niesportowe zachowanie związane z wypowiedziami politycznymi podczas wywiadu na boisku po meczu".

Oznacza to, że Brazylijka nie wystąpi w kolejnym etapie międzynarodowej serii Beach Pro Tour Elite. To nie pierwsze kontrowersje w jej karierze. W 2020 roku została ukarana przez brazylijski sąd sportowy grzywną i zawieszeniem za okrzyk "Bolsonaro, precz!" w wywiadzie telewizyjnym, jednak po apelacji została ostatecznie uniewinniona.

Carolina Solberg Salgado Silvio Avila Getty Images

Carolina Solberg Salgado Alexandre Loureiro Getty Images

Carolina Solberg Salgado Alexandre Loureiro Getty Images

Sędzia zasłabł podczas meczu Ligi Mistrzów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport