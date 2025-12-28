Taki mecz Kurka na koniec roku. Totalne zaskoczenie, to nie są częste obrazki
Już tylko kilka dni dzieli nas od sylwestra. Końcówka grudnia to okres, w którym pauzuje między innymi PlusLiga. Gra toczy się jednak choćby w Japonii. Dwa ostatnie spotkania w tym roku zaliczył Bartosz Kurek. Wczoraj atakujący po raz kolejny oczarował azjatyckich kibiców, zdobywając prawie trzydzieści punktów. Kilkadziesiąt godzin później doszło natomiast do sporego zaskoczenia. Tokyo Great Bears znów triumfowali, ale nasz rodak zanotował nietypowe jak na niego liczby.
Bartosz Kurek co prawda z opóźnieniem rozpoczął obecnie trwającą ligową kampanię w Japonii, ale bardzo szybko odzyskał właściwy rytm. Polak praktycznie w każdym spotkaniu zdobywał dwucyfrową liczbę punktów, dzięki czemu z miejsca stał się jedną z największych gwiazd rozgrywek. Miało to odzwierciedlenie w tabeli. Tokyo Great Bears plasują się w górnej połowie zestawienia i dzielnie walczą o przepustkę do fazy play-off. Za nimi kolejna ważna seria spotkań, tym razem wyjazdowa z Nagano.
Zdobycie ważnych "oczek" na terenie niżej notowanego rywala dla stołecznej ekipy było wręcz obowiązkiem. Zespół z miasta, gdzie pod koniec XX. wieku odbywały się zimowe igrzyska olimpijskie jak do tej pory triumfował zaledwie trzykrotnie. I liczba ta, ku radości polskich sympatyków siatkówki, nie uległa zmianie. Wczoraj w sporym stopniu przyczynił się do tego Bartosz Kurek. Atakujący uzyskał aż 28 punktów, kończąc 61% wystawionych do niego piłek. Jakby tego było mało, dołożył trzy asy serwisowe, dwa bloki oraz sześć obron. Wynik drużynowy? Pewne zwycięstwo gości 3:1.
Tylko cztery punkty Kurka. Ale i tak ma się z czego cieszyć, żona zaimponowała
Identycznym rezultatem zakończyło się także dzisiejsze starcie. Problem jednak w tym, że wałbrzyszanin już tak nie imponował. Po kilkunastogodzinnej przerwie doświadczony gracz nie mógł się odnaleźć. Jego skuteczność spadła do wartości poniżej 30%, popełnił cztery błędy w ataku i zdobył tyle samo "oczek". Do takich obrazków fani z kraju nad Wisłą nie są przyzwyczajeni.
37-latek pomimo tego i tak ma powody do dumy. Kapitalne spotkanie chwilę wcześniej zaliczyła Anna Kurek, a więc żona wicemistrza olimpijskiego. Profil VolleyViper w serwisie X poinformował, iż siatkarka prawie dorównała sobotniemu występowi męża, bo w konfrontacji z Kurashiki Ablaze zainkasowała 26 punktów.