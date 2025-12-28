Taki mecz Kurka na koniec roku. Totalne zaskoczenie, to nie są częste obrazki

Bartosz Kurek co prawda z opóźnieniem rozpoczął obecnie trwającą ligową kampanię w Japonii, ale bardzo szybko odzyskał właściwy rytm. Polak praktycznie w każdym spotkaniu zdobywał dwucyfrową liczbę punktów, dzięki czemu z miejsca stał się jedną z największych gwiazd rozgrywek. Miało to odzwierciedlenie w tabeli. Tokyo Great Bears plasują się w górnej połowie zestawienia i dzielnie walczą o przepustkę do fazy play-off. Za nimi kolejna ważna seria spotkań, tym razem wyjazdowa z Nagano.

Zdobycie ważnych "oczek" na terenie niżej notowanego rywala dla stołecznej ekipy było wręcz obowiązkiem. Zespół z miasta, gdzie pod koniec XX. wieku odbywały się zimowe igrzyska olimpijskie jak do tej pory triumfował zaledwie trzykrotnie. I liczba ta, ku radości polskich sympatyków siatkówki, nie uległa zmianie. Wczoraj w sporym stopniu przyczynił się do tego Bartosz Kurek. Atakujący uzyskał aż 28 punktów, kończąc 61% wystawionych do niego piłek. Jakby tego było mało, dołożył trzy asy serwisowe, dwa bloki oraz sześć obron. Wynik drużynowy? Pewne zwycięstwo gości 3:1.

Tylko cztery punkty Kurka. Ale i tak ma się z czego cieszyć, żona zaimponowała

Identycznym rezultatem zakończyło się także dzisiejsze starcie. Problem jednak w tym, że wałbrzyszanin już tak nie imponował. Po kilkunastogodzinnej przerwie doświadczony gracz nie mógł się odnaleźć. Jego skuteczność spadła do wartości poniżej 30%, popełnił cztery błędy w ataku i zdobył tyle samo "oczek". Do takich obrazków fani z kraju nad Wisłą nie są przyzwyczajeni.

37-latek pomimo tego i tak ma powody do dumy. Kapitalne spotkanie chwilę wcześniej zaliczyła Anna Kurek, a więc żona wicemistrza olimpijskiego. Profil VolleyViper w serwisie X poinformował, iż siatkarka prawie dorównała sobotniemu występowi męża, bo w konfrontacji z Kurashiki Ablaze zainkasowała 26 punktów.

Nagano - Tokyo Great Bears 1:3 (19:25, 16:25, 25:23, 15:25)

Nagano - Tokyo Great Bears 1:3 (23:25, 20:25, 36:34, 23:25)

Bartosz Kurek w barwach Tokyo Great Bears Kyo Kikuchi East News

Bartosz Kurek w koszulce reprezentacji Polski LUKASZ KALINOWSKI East News

Bartosz Kurek NATALIA KOLESNIKOVA / AFP AFP