Takahashi przeżył horror. Są nowe wieści ws. siatkarza, zabrał głos po badaniach

Próbował podbić piłkę po bloku i uderzył głową o podłogę. Na chwilę stracił przytomność. Z tego powodu lepiej było wysłać go do szpitala i przeprowadzić badania, by upewnić się, że to nic poważnego

~ mówił na łamach Interia Sport zaniepokojony szkoleniowiec Japończyków, Philippe Blain.