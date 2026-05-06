Nikola Grbić i kibice reprezentacji Polski przyzwyczaili się w ostatnich latach do tego, że trener naszych siatkarzy ma ogromne pole manewru podczas powołań i kolejnych turniejów, wybierając w znakomitych siatkarzach. Niestety, w tym sezonie reprezentacyjnym nie zobaczymy wielu podstawowych do tej pory zawodników, którzy musieli zostać zastąpieni - w tym Bartosza Kurka.

Nieobecność kapitana Biało-czerwonych odczują oczywiście zawodnicy, bowiem Kurek był niezwykle ważną postacią nie tylko na boisku, ale także - a może nawet przede wszystkim - w szatni. O kapitana kadry został zapytany Tomasz Fornal, który w podkaście "Siatkarskie Ligi" obszernie opisał swoją relację z Bartoszem.

- Jeżeli chodzi o Bartka Kurka, to jest to taka relacja młodszego brata ze starszym bratem - gdzie ten młodszy chce pograć na komputerze, a ten starszy mu nie da pograć (śmiech). A tak szczerze, to Bartek jest dosyć specyficzną osobą. Uwielbiam go i naprawdę uważam, że bardzo dużo mi dał i zawdzięczam mu bardzo dużo - rozpoczął.

- Wymieniamy czasami jakieś wiadomości i SMS-y - czasami porozmawiamy. No więc o Bartku ja się mogę wypowiadać w samych superlatywach i tak naprawdę złego słowa bym w życiu nie powiedział. Żałuję, że w tym sezonie reprezentacji go nie będzie, ale mam nadzieję, że jeszcze wróci i razem podbijemy L.A. i później Brisbane - dodał "Forni".

Okazuje się także, że najlepszy kontakt spośród kadrowiczów, to Tomasz Fornal najlepszy kontakt ma z Jakubem Kochanowskim, z którym w ostatnim czasie dużo gra w gry komputerowe w wolnym czasie.

- Zostawiłem sobie tego rodzinka na koniec... Jeżeli chodzi o Kubę Kochanowskiego to wydaje mi się, że mogę śmiało go nazwać jedną z bliższych mi osób w moim życiu - spoza mojej rodziny. Dużo czasu ze sobą spędzamy, nawet teraz, kiedy ja jestem w Turcji. Codziennie rozmawiamy, codziennie gramy - ujawnił.

Teraz gwiazdor reprezentacji Polski szykuje się do meczów Final Four Ligi Mistrzów, gdzie jego Ziraat zmierzy się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Później Fornal odpocznie na krótkim urlopie i na zgrupowaniu kadry pojawi się dopiero 8 czerwca.

Na zdjęciu reprezentanci Polski: Tomasz Fornal oraz Bartosz Kurek - kapitan naszych siatkarzy Grzegorz Wajda/REPORTER / MICHAL KLAG/REPORTER Reporter

Bartosz Kurek, Tomasz Fornal Iwańczuk/Sport/Reporter East News

Na zdjęciu selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić oraz jej kapitan Bartosz Kurek Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Mateusz Birecki / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

DJB: Sieciówka - 04.05.26 [WIDEO] Polsat Box Go POLSAT BOX GO