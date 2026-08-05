Nie ma żadnych przesłanek, ku temu, by wierzyć, że w najbliższych miesiącach wojna w Ukrainie zakończy się. Rosjanie cały czas bombardują ukraińskie miasta, atakując także cywilne obiekty. Podczas niedawnego zmasowanego ataku na zachodnią część Ukrainy jedna z rakiet wleciała nawet do Polski i rozbiła się na polu w odległości około 100 km od granicy.

Patrząc zatem na to, co dzieje się u naszego sąsiada, tym trudniej uwierzyć, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nagle zarekomendował światowym związkom sportowym przywrócenie Rosjan do rywalizacji sportowej. Na razie pod neutralną flagą i bez hymnu, ale zniesiono kluczowy hamulec, czyli powiązania polityczno-wojskowe sportowców z Rosji.

FIVB pozwoliła grać Rosjanom. Ukrainiec odsłonił kulisy decyzji

Po komunikacie MKOl-u, FIVB nie czekała długo. Światowa federacja siatkarska szybko poinformowała o przywróceniu Rosjan do rywalizacji. W przypadku męskiej kadry błyskawicznie "odmrożono" ich trzecie miejsce w rankingu. Z kolei we wtorek 4 sierpnia ogłoszono, że reprezentacja Rosji zagra w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów.

W Polsce działacze nie ukrywają zaskoczenia taką decyzją FIVB. Mocno o postawie światowych szefów siatkówki wypowiedział się też prezes ukraińskiej federacji, który ujawnił, jak FIVB postępowała ws. przywrócenia Rosjan.

- Myślałem, że FIVB trochę się uspokoi i poczeka z tą decyzją. Że jeszcze w przyszłym roku Rosjanie na pewno nie zagrają. Jednakże nikogo nie zapytali o zdanie. Na żadnym kongresie nie było żadnego głosowania. Zdecydowała po prostu ich rada - powiedział Mychajło Melnyk, cytowany przez serwis sport.ua.

Możliwy mecz Ukraina - Rosja. Co zrobią Ci pierwsi? Prezes dostał trudne pytanie

Skoro Rosjanie zagrają w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów, możliwe jest ich starcie z Ukrainą. W fazie interkontynentalnej FIVB zapewne nie przydzieli obu państw do tej samej grupy, ale już w turnieju finałowym nie można wykluczyć ich bezpośredniego starcia. Co wtedy zrobią Ukraińcy?

- To zrozumiałe, że w fazie interkontynentalnej nie zrobią takiego meczu. A co jeśli dotrzemy dalej? Nie wiem, czy będziemy z nimi grać. Po prostu to niedopuszczalne, że w ogóle jest taki temat, kiedy oni dalej strzelają i zabijają - podkreślił Melnyk.

Dodajmy, że FIVB poinformowała też we wtorkowym komunikacie, że Rosjanie nie zagrają na przyszłorocznych mistrzostwach świata w Polsce, bowiem sami zrezygnowali z udziału w nich.





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