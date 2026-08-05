Tak wyglądało przywrócenie Rosjan przez FIVB. Ukrainiec nie zamierzał milczeć

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Po tym jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski umożliwił przywrócenie Rosjan do rywalizacji sportowej, międzynarodowa federacja siatkówki jako jedna z pierwszych zareagowała na wytyczne. Rosjanie już są przywróceni w rankingu, a niedługo znów staną do rywalizacji pod siatką. Oburzenia nie kryje prezes ukraińskiej federacji, który ujawnił, jak działa FIVB przy przywróceniu Rosjan. Mychajło Melnyk dostał też trudne pytanie o potencjalny mecz Ukrainy z Rosją.

Siatkarze reprezentacji Ukrainy w żółto-niebieskich strojach.
Reprezentacja UkrainyNurPhotoGetty Images

Nie ma żadnych przesłanek, ku temu, by wierzyć, że w najbliższych miesiącach wojna w Ukrainie zakończy się. Rosjanie cały czas bombardują ukraińskie miasta, atakując także cywilne obiekty. Podczas niedawnego zmasowanego ataku na zachodnią część Ukrainy jedna z rakiet wleciała nawet do Polski i rozbiła się na polu w odległości około 100 km od granicy.

Patrząc zatem na to, co dzieje się u naszego sąsiada, tym trudniej uwierzyć, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nagle zarekomendował światowym związkom sportowym przywrócenie Rosjan do rywalizacji sportowej. Na razie pod neutralną flagą i bez hymnu, ale zniesiono kluczowy hamulec, czyli powiązania polityczno-wojskowe sportowców z Rosji.

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FIVB pozwoliła grać Rosjanom. Ukrainiec odsłonił kulisy decyzji

Po komunikacie MKOl-u, FIVB nie czekała długo. Światowa federacja siatkarska szybko poinformowała o przywróceniu Rosjan do rywalizacji. W przypadku męskiej kadry błyskawicznie "odmrożono" ich trzecie miejsce w rankingu. Z kolei we wtorek 4 sierpnia ogłoszono, że reprezentacja Rosji zagra w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów.

W Polsce działacze nie ukrywają zaskoczenia taką decyzją FIVB. Mocno o postawie światowych szefów siatkówki wypowiedział się też prezes ukraińskiej federacji, który ujawnił, jak FIVB postępowała ws. przywrócenia Rosjan.

- Myślałem, że FIVB trochę się uspokoi i poczeka z tą decyzją. Że jeszcze w przyszłym roku Rosjanie na pewno nie zagrają. Jednakże nikogo nie zapytali o zdanie. Na żadnym kongresie nie było żadnego głosowania. Zdecydowała po prostu ich rada - powiedział Mychajło Melnyk, cytowany przez serwis sport.ua.

Możliwy mecz Ukraina - Rosja. Co zrobią Ci pierwsi? Prezes dostał trudne pytanie

Skoro Rosjanie zagrają w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów, możliwe jest ich starcie z Ukrainą. W fazie interkontynentalnej FIVB zapewne nie przydzieli obu państw do tej samej grupy, ale już w turnieju finałowym nie można wykluczyć ich bezpośredniego starcia. Co wtedy zrobią Ukraińcy?

- To zrozumiałe, że w fazie interkontynentalnej nie zrobią takiego meczu. A co jeśli dotrzemy dalej? Nie wiem, czy będziemy z nimi grać. Po prostu to niedopuszczalne, że w ogóle jest taki temat, kiedy oni dalej strzelają i zabijają - podkreślił Melnyk.

Dodajmy, że FIVB poinformowała też we wtorkowym komunikacie, że Rosjanie nie zagrają na przyszłorocznych mistrzostwach świata w Polsce, bowiem sami zrezygnowali z udziału w nich.

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