Tak Kurek poznał żonę. Różnica wieku nie była przeszkodą. Miłość od pierwszego wejrzenia

W 2016 roku Bartosz Kurek i Anna Grejman publicznie ogłosili swój związek. Cztery lata później para wzięła ślub, a ich miłość trwa do dziś. Zakochani wspierają się na każdym kroku, sporadycznie pokazują wyjątkowe chwile z życia w mediach społecznościowych. Mało kto wie, jaka różnica wieku dzieli doświadczonego siatkarza i jego żonę.

Bartosz Kurek to jeden z najbardziej doświadczonych i najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy. W kadrze "Biało-Czerwonych" debiutował w 2007 roku. Przez lata występów w narodowych barwach zgarnął m.in. dwa złote krążki mistrzostw Europy, złoto Ligi Narodów i Ligi Światowej czy srebro przywiezione z igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Jego klubowa kariera również jest niczego sobie. W CV znajdziemy chociażby ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, PGE Skrę Bełchatów, Dynamo Moskwę, Vero Volley Monza czy Wolfdogs Nagoya. Ostatnio nasz rodak wrócił do Japonii. Obecnie reprezentuje barwy Tokyo Great Bears. W międzyczasie Kurek musiał zająć się również życiem prywatnym.

Bartosz Kurek: Bardzo stęskniłem się za emocjami meczowymi. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Oto różnica wieku Bartosza Kurka i jego żony. Nie zastanawiał się ani chwili

Serce reprezentanta Polski skradła Anna Grejman, która również zawodowo uprawiała siatkówkę. Występowała na pozycji przyjmującej. W 2013 zadebiutowała w seniorskiej reprezentacji Polski, a w karierze klubowej grała dla Pałacu Bydgoszcz, Chemika Police, Muszynianki Muszyna czy tureckiego Karayollari Ankara. Trzy lata później cały kraj dowiedział się, że związała się z Bartoszem Kurkiem.

Parę połączyła przede wszystkim miłość do sportu. W 2018 roku doszło do zaręczyn, a w sierpniu 2020 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Nie przeszkadzała im różnica wieku, która wynosi zaledwie pięć lat. Bartosz Kurek urodził się w 1988, a jego żona w 1993 roku.

Z mojej strony na pewno była to miłość od pierwszego wejrzenia, a co do Ani, to już musicie ją pytać. Jestem ostrożnym facetem, jeśli chodzi o uczucia, ale tutaj od razu wiedziałem, że nie powinienem mieć żadnych obaw. Jesteśmy na takim etapie, że potrafimy oddzielić życie zawodowe od prywatnego
ujawnił reprezentant Polski na łamach książki "Ludzie ze złota".

Obecnie małżeństwo Bartosza i Anny Kurek cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Internauci chętnie śledzą ich kolejne wspólne zdjęcia i relacje. 37-latek i jego pięć lat młodsza żona od lat dogadują się świetnie.

- Ona doskonale wie, czego potrzebuję, a ja wiem, czego jej trzeba. Nie muszę tłumaczyć Ani, dlaczego nie ma mnie w domu, czemu nie mogę urwać się z treningu i przyjechać do niej, choć bardzo bym chciał. To, że oboje jesteśmy sportowcami, pomaga nam zorganizować życie - dodawał Bartosz Kurek w cytowanej publikacji.

Legenda reprezentacji znalazła się w kadrze na mistrzostwa świata, które rozpoczną się już 12 września. W grupie "Biało-Czerwoni" zagrają z Rumunią, Katarem i Holandią.

