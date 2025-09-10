Tak Kurek poznał żonę. Różnica wieku nie była przeszkodą. Miłość od pierwszego wejrzenia

Bartosz Kurek to jeden z najbardziej doświadczonych i najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy. W kadrze "Biało-Czerwonych" debiutował w 2007 roku. Przez lata występów w narodowych barwach zgarnął m.in. dwa złote krążki mistrzostw Europy, złoto Ligi Narodów i Ligi Światowej czy srebro przywiezione z igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Jego klubowa kariera również jest niczego sobie. W CV znajdziemy chociażby ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, PGE Skrę Bełchatów, Dynamo Moskwę, Vero Volley Monza czy Wolfdogs Nagoya. Ostatnio nasz rodak wrócił do Japonii. Obecnie reprezentuje barwy Tokyo Great Bears. W międzyczasie Kurek musiał zająć się również życiem prywatnym.

Oto różnica wieku Bartosza Kurka i jego żony. Nie zastanawiał się ani chwili

Serce reprezentanta Polski skradła Anna Grejman, która również zawodowo uprawiała siatkówkę. Występowała na pozycji przyjmującej. W 2013 zadebiutowała w seniorskiej reprezentacji Polski, a w karierze klubowej grała dla Pałacu Bydgoszcz, Chemika Police, Muszynianki Muszyna czy tureckiego Karayollari Ankara. Trzy lata później cały kraj dowiedział się, że związała się z Bartoszem Kurkiem.

Parę połączyła przede wszystkim miłość do sportu. W 2018 roku doszło do zaręczyn, a w sierpniu 2020 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Nie przeszkadzała im różnica wieku, która wynosi zaledwie pięć lat. Bartosz Kurek urodził się w 1988, a jego żona w 1993 roku.

Z mojej strony na pewno była to miłość od pierwszego wejrzenia, a co do Ani, to już musicie ją pytać. Jestem ostrożnym facetem, jeśli chodzi o uczucia, ale tutaj od razu wiedziałem, że nie powinienem mieć żadnych obaw. Jesteśmy na takim etapie, że potrafimy oddzielić życie zawodowe od prywatnego

Obecnie małżeństwo Bartosza i Anny Kurek cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Internauci chętnie śledzą ich kolejne wspólne zdjęcia i relacje. 37-latek i jego pięć lat młodsza żona od lat dogadują się świetnie.

- Ona doskonale wie, czego potrzebuję, a ja wiem, czego jej trzeba. Nie muszę tłumaczyć Ani, dlaczego nie ma mnie w domu, czemu nie mogę urwać się z treningu i przyjechać do niej, choć bardzo bym chciał. To, że oboje jesteśmy sportowcami, pomaga nam zorganizować życie - dodawał Bartosz Kurek w cytowanej publikacji.

Legenda reprezentacji znalazła się w kadrze na mistrzostwa świata, które rozpoczną się już 12 września. W grupie "Biało-Czerwoni" zagrają z Rumunią, Katarem i Holandią.

Bartosz Kurek i jego żona Anna Andrzej Iwańczuk/Nur Photo/East News/Łukasz Kalinowski AFP

Bartosz Kurek z żoną Piotr Molecki East News

Bartosz Kurek Kacper Kirklewski/Memoriał Wagnera materiały prasowe