Stawką meczu w Kędzierzynie-Koźlu była przepustka do Pucharu Challenge i udane pożegnanie z kibicami. Wspomniane rozgrywki to najmniej prestiżowy z europejskich pucharów, ale w ostatnich latach piękne historie napisały w nich PGE Projekt Warszawa i Bogdanka LUK Lublin. Pożegnanie dotyczy z kolei czołowych zawodników obu drużyn - po sezonie kluby zmieniają m.in. Bartosz Kurek, Marcin Janusz czy Bartosz Bednorz .

W porównaniu do pierwszego meczu w Rzeszowie, w którym 3:1 triumfowała ZAKSA , obaj trenerzy byli w komfortowej sytuacji. Mieli bowiem do dyspozycji niemal pełne składy. Do szóstki kędzierzynian wrócił Igor Grobelny, do rzeszowskiej Bednorz . Tym razem Tuomas Sammelvuo , trener Resovii, postawił też na Stephena Boyera , który pierwszy mecz oglądał z perspektywy rezerwowego.

I rzeszowianie zanotowali mocne otwarcie. Po kilku chwilach pierwszego seta prowadzili 5:1. Równie szybko stracili jednak przewagę . Świetnymi zagrywkami popisał się Rafał Szymura i to gospodarze objęli prowadzenie 9:7. Nieźle spisywał się Kurek, mocno wspomagał go w ofensywie środkowy Mateusz Poręba . Kędzierzynianie nękali zagrywką Klemena Cebulja , który w końcu opuścił boisko.

PlusLiga. Asseco Resovia prowadziła 2:0, ale to ZAKSA cieszy się z pucharów