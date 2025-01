Tajemnicza nieobecność siatkarki z kadry Lavariniego. Klub rzuca nowe światło

Zuzanna Górecka już kilka lat temu przebojem wdarła się do siatkarskiej reprezentacji Polski. Doceniał ją również Stefano Lavarini , który zabrał siatkarkę na mistrzostwa świata w 2022 r. Wówczas Górecka była podstawową siatkarką kadry. Później przyjmującą na aut wyrzuciła jednak kontuzja kolana, przez którą pauzowała aż dziewięć miesięcy .

Do gry wróciła w poprzednim sezonie, a do obecnego wreszcie mogła przystąpić po w pełni przepracowanym okresie przygotowawczym. W pierwszej części rozgrywek zawodniczka ŁKS-u Commercecon Łódź udowodniła, że potrafi świetnie grać w przyjęciu - w rankingu najlepiej przyjmujących zawodniczek TAURON Ligi plasuje się na piątym miejscu .

ŁKS Commercecon wydał komunikat w sprawie Zuzanny Góreckiej. "Uspokajamy"

Odpowiadając na liczne wiadomości, informujemy, że nieobecność Zuzanny Góreckiej podyktowana jest problemami zdrowotnymi, które wymagają wykonania kompleksowych badań lekarskich. Uspokajamy jednak, że z Zuzą nie dzieje się nic poważnego, a przerwa od gry podyktowana jest troską o jej zdrowie. Wszystko po to, aby organizm naszej przyjmującej mógł się w 100% zregenerować

Górecka dobrą formą w klubie w tym sezonie ponownie aspiruje do gry w reprezentacji Polski. Kiedy wyleczyła kontuzję, Lavarini poprzedniego lata znów powołał ją do kadry. Przyjmującej zabrakło jednak w składzie na igrzyska olimpijskie w Paryżu, gdzie wystąpiła m.in. wspomniana Mędrzyk. W tym sezonie w Łodzi, gdzie na co dzień występuje Górecka, zostanie rozegrany turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek. Później kadra Lavariniego będzie rywalizować w mistrzostwach świata w Tajlandii.