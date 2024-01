Szykuje się wielki zwrot w sprawie Aleksandra Śliwki. Zaskakujący kierunek

Aleksander Śliwka w polskiej siatkówce klubowej wygrał już wszystko, co było do wygrania. Razem z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle sięgał po mistrzostwo Polski, krajowy puchar oraz superpuchar, a do tego dorobku dołożył trzy triumfy w Lidze Mistrzów. Jest też kapitanem zespołu i jego niekwestionowaną gwiazdą, co nie zmienia faktu, że przygoda 28-latka z zespołem z Kędzierzyna-Koźle prawdopodobnie dobiega końca.