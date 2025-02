Superpuchar Polski w siatkówce w Chicago? Popko o szczegółach

Jest taki pomysł, aby w perspektywie na przykład dwóch lat połączyć to w jedno, duże wydarzenie. Zresztą otrzymaliśmy już zapewnienie ze strony spółki Volleyball World, że w przypadku organizacji zmagań w USA, oni także zaangażują się w promocję tego wydarzenia

Prezes PLS podkreślił, że Stany Zjednoczone to dobry kierunek pod względem logistycznym, ponieważ organizatorzy rozgrywek nie będą mieli problemu ze znalezieniem połączeń lotniczych oraz hoteli. I dodał, że mecze zostaną zorganizowane "pod Polonię". To z kolei rodzi pytania, czy Superpuchar Polski w siatkówce będzie atrakcyjnym wydarzeniem dla Amerykanów, którzy na co dzień nie interesują się rozgrywkami w Polsce.