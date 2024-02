Zapadła decyzja w sprawie Ligi Narodów. Wszystko jasne. Sebastian Świderski zabrał głos

Liga Narodów (VNL) powiększy się do z 16 do 18. drużyn. Nowe przepisy w opinii działaczy mają podnieść poziom turnieju . Z rozporządzenia wynika, że żaden z zespołów biorących udział w LN w 2024 r. nie zostanie wyeliminowany z imprezy, a ponadto do drużyn dołączy triumfator Pucharu Challenger 2024 i najwyżej sklasyfikowany zespół w światowym rankingu.

Reguła z drużynami "pływającymi" była dla mnie dziwna. Rozumiem, że federacja światowa chciała się zabezpieczyć, by tylko najmocniejsze ekipy występowały w VNL, ale skutkowało to zamknięciem ligi. Najlepsze zespoły dzięki temu mogły sobie nieco "odpuścić" rozgrywki, wystawiając mniej doświadczonych graczy i dając odpocząć swoim gwiazdom

"Nie będzie dwóch grup po osiem drużyn, a trzy po sześć. Dla organizatorów nakład finansowy będzie mniejszy, spotkań będzie tyle samo, a czas przebywania w danej lokalizacji skróci się o jeden dzień. Na gorąco ta decyzja wydaje mi się lepsza niż to, co funkcjonowało do tej pory. Nie jest to jednak system idealny. Choć wszystko jest bardziej uporządkowane, to Liga Narodów przez swój charakter nadal niejako będzie wyścigiem szczurów" - zaznaczył działacz.