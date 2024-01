I chociaż Śliwka obecnie leczy kontuzję , a na boisku zobaczymy go najwcześniej w lutym, to i tak nie brakuje plotek łączący siatkarza z innymi klubami. Już w grudniu pojawiły się spekulacje, że przyjmujący znalazł się na celowniku klubów z Włoch, Turcji i Japonii , a przedstawiciele ostatniego z państw przystąpili już do działań. Te doniesienia w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet potwierdził menedżer siatkarski Jakub Michalak.