Szokująca decyzja trenera siatkarskiej potęgi. Nie uprzedził nawet zawodników

Podjąłem decyzję w tym tygodniu, rozmawiałem o tym z żoną. To czas na przerwę. To decyzja rodziny, rezygnuję z pracy z kadrą, ale nie odchodzę z siatkówki. Są też medyczne powody po wszystkim, co przeszedłem w 2021 roku

~ oświadczył Dal Zotto, nawiązując do ciężkiego przebiegu zakażenia koronawirusem sprzed dwóch lat.