Szokująca decyzja gwiazdora. Rozwiązał kontrakt dla gry w Rosji

Matthew Anderson znów wybrał Rosję

Anderson dobrze zna rosyjskie realia. W latach 2012-2019 grał w Zenicie Kazań. W tym czasie przeżywał kłopoty osobiste związane ze stanami depresyjnymi, ale przeszedł do historii jako jeden z najlepszych zawodników tego klubu, trafiając do tamtejszej galerii sław. Później przeniósł się do włoskiej Modeny, uzasadniając decyzję tym, że jego dziewczyna “będzie czuć się we Włoszech bardziej komfortowo".