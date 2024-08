Szok w Turcji. Siatkarki rozgromione, rośnie kandydat do złota igrzysk

Włoszki zdominowały Turcję. Mocny kandydat do złota

Włoszki swoje nadzieje na sukces w Paryżu opierają na świetnej Lidze Narodów. W tym roku to one zakończyły rozgrywki ze złotym medalem, detronizując właśnie Turcję, która w tym roku odpadła z Ligi Narodów po ćwierćfinałowej porażce z Polską. Po zmianie trenera - przed sezonem drużynę objął Argentyńczyk Julio Velasco - drużyna z Italii przeszła metamorfozę i wróciła do światowej czołówki. Do prawda Dominikana zdołała urwać jej w Paryżu seta, ale dwa pierwsze spotkania Włoszki wygrały odpowiednio 3:1 i 3:0.