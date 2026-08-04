Szok w świecie siatkówki, gwiazdor zaskoczył. Stanie na drodze Kamila Semeniuka

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Emocje po finale siatkarskiej Ligi Narodów nie zdążyły jeszcze opaść, a w środowisku siatkarskim ponownie zrobiło się bardzo gorąco. Wszystko za sprawą zaskakującej decyzji Andersa Mola, który ma na swoim koncie złoto olimpijskie, mistrzostwo świata i pięć tytułów mistrza Europy. Utytułowany zawodnik zdecydował się na zmianę, która oznacza, że dość nieoczekiwanie będzie mógł zagrać przeciwko Kamilowi Semeniukowi.

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Anders Mol we włoskiej lidze będzie mógł zagrać m.in. przeciwko Kamilowi SemeniukowiZUMA/volleyballworld.comNewspix.pl

Informacja, jaka obiegła w poniedziałek 3 sierpnia media społecznościowe, wywołała poruszenie wśród kibiców siatkówki. Klub Rana Verona, który w poprzednim sezonie zdobył Puchar Włoch, ogłosił zakontraktowanie Andersa Mola, czyli jednego z najlepszych siatkarzy plażowych ostatnich lat. "To jest naprawdę jedna z najbardziej szokujących wiadomości w 2026 roku. Jestem ciekaw, jak to się potoczy" - komentował w serwisie X siatkarski ekspert Jakub Balcerza, a tego typu wiadomości jest więcej.

Anders Mol to 29-letni zawodnik, który w siatkówce plażowej wygrał wszystko, co było do wygrania. Sięgnął po złoto olimpijskie w Tokio, wygrał mistrzostwa świata w Rzymie, ma na swoim koncie też pięć tytułów mistrza Europy. Teraz postanowił spróbować swoich sił w siatkówce halowej i to od razu w jednej z najmocniejszych lig na świecie.

Zarazem norweski siatkarz nie porzuca na zawsze występów na piasku, niebawem zobaczymy go w parze z Christianem Sorumem na mistrzostwach Europy w Starych Jabłonkach. A w przyszłym sezonie ponownie wystąpi w parze z Sorumem, by przygotowywać się do igrzysk w Los Angeles.

"Naprawdę nie mogę się doczekać tego wyzwania. Możliwość gry w jednej z najlepszych drużyn świata to szansa, której prawdopodobnie już nie dostanę. Uczenie się od najlepszych i praca z trenerem (Fabio Solim - przyp. red.), który jest równie zmotywowany jak ja, aby się tego podjąć - to niesamowicie ekscytujące" - wyznał Norweg cytowany przez volleyballworld.com.

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Anders Mol zagra w lidze włoskiej. Zmierzy się z Kamilem Semeniukiem

Jak zauważył sam Mol, jest to bardzo odważny krok, ponieważ w przeszłości jeszcze nie zdarzyło się, by zawodnik grający profesjonalnie w siatkówkę plażową próbował łączyć tę dyscyplinę z występami w hali.

Fakt, że nikt wcześniej nie dokonał takiego przejścia, łącząc siatkówkę plażową z halową na najwyższym poziomie, czyni to jeszcze bardziej motywującym. Nie mogę się doczekać, aby wiele się nauczyć i ponownie stać się prawdziwym uczniem tej gry. Moim celem jest nadal zdobycie medalu na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles z Christianem i wierzę, że mogę wynieść wiele z gry halowej, co wzmocni moją grę na plaży
dodał.

Mierzący 201 cm wzrostu zawodnik będzie występował na pozycji atakującego, razem z kolegami powalczy nie tylko o obronę Pucharu Włoch, ale też w Lidze Mistrzów, do której klub z Werony dostał się dzięki zajęciu trzeciego miejsca w lidze.

Mol na włoskich parkietach będzie miał okazję zmierzyć się z najlepszymi siatkarzami na świecie, w tym z Kamilem Semeniukiem, czyli jedynym kadrowiczem Nikoli Grbicia występującym w Italii. Starcia Rana Verona z Molem w składzie z Sir Susa Scai Perugia Semeniuka zapowiadają się bardzo ciekawie, szczególnie z punktu widzenia polskich kibiców.

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