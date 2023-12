Na meczu był nienormalny tłum, głównie mężczyźni, a przekleństwa zaczęły się jeszcze przed rozpoczęciem meczu. Już na początku meczu było dla nas oczywiste, że tak się to skończy. Skandowali: "To jest Adana, nie ma stąd wyjścia, to jest İmamoğlu, nie ma stąd wyjścia". Rzucając szklanymi i plastikowymi butelkami zranili jedną z naszych zawodniczek. Mamy nagranie z kamer. Potępiamy ich

~ Prezes Nicer Hotel Volleyball Mesut Karabulut (cyt. za "Daily Mail")