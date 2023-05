Andrzej Wrona do warszawskiego klubu, który w ostatnim czasie występował pod różnymi nazwami, dołączył w 2016 roku, po trzech sezonach spędzonych w PGE Skrze Bełchatów. Utytułowany środkowy w stolicy zamierza zakończyć karierę, co przypomniał w ostatnim wywiadzie dla TVP Sport.

Andrzej Wrona o końcu kariery: To zawsze był odległy temat

Wrona w grudniu skończy 35 lat i niewykluczone, że będzie powoli przymierzał się do zakończenia kariery. Pytany o to, czy "chce grać do czterdziestki", odpowiedział jednoznacznie. - Siatkarska starość nie daje mi o sobie zapomnieć. To zawsze był dla mnie odległy temat, ale teraz coraz bardziej widzę po sobie ile kosztuje mnie to wszystko - przyznał.