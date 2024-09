Szarża Tomasza Fornala i spółki się nie powiodła. Michał Winiarski triumfuje

Karol Butryn dał sygnał do ataku. Aluron CMC Warta Zawiercie przełamała mistrzów Polski

Mecz się wyrównał i emocje tylko rosły. Po jednej z decyzji arbitra zawiercianie protestowali na tyle głośno, że żółtą kartkę obejrzał Winiarski. Ale po asie serwisowym Aarona Russella to jego zespół prowadził 9:6. Marcelo Mendez zmienił przyjmującego, Carlee zastąpił Luciano Vicentin , który w środę debiutował w Jastrzębskim Węglu. To było udane wejście, ale zawiercianie utrzymywali dwupunktową przewagę.

W dodatku w polu zagrywki znów "odpalił" Butryn. Jastrzębianie nie ustrzegli się też błędów, ich straty wzrosły do sześciu punktów. Mendez zmienił rozgrywającego - boisko opuścił Benjamin Toniutti - ale i to niewiele dało. Nie powiodła się nawet szarża mistrzów Polski przy zagrywkach Fornala . Warta wygrała 25:21.

Jastrzębski Węgiel doprowadził do tie-breaka. Olbrzymie emocje w Spodku

Jastrzębianie wrócili do gry na wysokim poziomie na początku czwartej partii. Na boisku pozostał Vicentin i szybko zdobył punkt zagrywką. Ale to zawiercianie odskoczyli na dwa punkty, choć tylko na chwilę. Po autowym ataku Russella to mistrzowie Polski prowadzili 13:10. Efektownymi atakami błyszczał Fornal, to jego drużyna wygrywała dłuższe akcje i utrzymywała przewagę. W końcówce w aut zaatakował Butryn, a wygraną 25:19 jastrzębianom zapewnił atak Fornala.