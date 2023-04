Szansa po 37 latach. Wyniszczający bój o finał Pucharu Polski

Łodzianki w tym sezonie spisują się znakomicie. Fazę zasadniczą ligi wygrały z zaledwie jedną porażką. Developres skończył tuż za ŁKS-em, ale obie konfrontacje z liderem Tauron Ligi przegrał. W trzeciej próbie, mimo zaciętej walki, również się nie udało. To zespół z Łodzi zagra w finale z Grupą Azoty Chemikiem Police, który przepustkę do walki o trofeum wywalczył wygraną 3:1 z Grotem Budowlanymi Łódź .

ŁKS Commerceon lepszy w końcówce. Zdecydował atak Zuzanny Góreckiej

Developres Rzeszów odrabia straty. Udane wejście Weroniki Szlagowskiej

ŁKS - Chemik Police w finale Tauron Pucharu Polski

Początek tie-breaka to dwa punkty przewagi łodzianek, ale rywalki szybko zniwelowały stratę. Co więcej, przy zagrywkach Magdaleny Jurczyk same objęły prowadzenie 6:4. W łódzkiej drużynie doszło też do groźnego zderzenia, gdy Diouf uderzyła kolanem w głowę Scuki. Obie były jednak w stanie kontynuować grę. I choć przy zmianie stron to rzeszowianki prowadziły dwoma punktami, trzy kolejne akcje przegrały.