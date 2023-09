Szampany i bilety do Paryża już czekają. "Liczymy, że korki wystrzelą"

By zagrać w turnieju olimpijskim, są dwie drogi - poprzez turniej kwalifikacyjny lub wysokie miejsce w rankingu. Jeden z trzech turniejów eliminacyjnych zostanie rozegrany w Polsce (pozostałe w Chinach i Japonii). Bilety do Paryża zdobędą dwie najlepsze drużyny.

Jeśli wziąć pod uwagę ranking, to awans powinny wywalczyć Stany Zjednoczone (nr 2 w rankingu) i Włochy (nr 5). Polki po udanym sezonie zajmują w nim siódme miejsce. Dalej są Niemcy (12.), Tajlandia (14.), Kolumbia (20.), Słowenia (25.) I Korea (36.). Łódzki turniej będzie wyczerpujący, bo w ciągu dziewięciu dni zespoły rozegrają po siedem spotkań. A np. Polki mają w nogach Ligę Narodów i mistrzostwa Europy.

Stefano Lavarini: Przed nami wielkie wyzwanie

- Wszystkie zespoły mają takie same obciążenia. Różnice mogą być jedynie w liczbie rozegranych setów. Było mało czasu między mistrzostwami Europy a kwalifikacjami - przyznaje Witkowska. - W końcówce pewnie będziemy gonić resztkami sił. Cel jednak nas motywuje a głowa i ciało muszą wytrzymać. Tworzymy zespół i to nasz atut. Pokazałyśmy, że potrafimy grać i wygrywać z najlepszymi.

Łódź w ubiegłym roku okazała się dobrym miejscem dla kobiecej siatkówki. Tu w mistrzostwach świata Polki pokonały m. in. Stany Zjednoczone i Niemcy. - Łódź niezmiennie otwarta jest na siatkówkę. Droga do Paryża właśnie wiedzie przez to miasto. Mam nadzieję, że na koniec wręczymy paszporty olimpijskie, wystrzelą korki od szampanów i zorganizujemy fetę - mówił Janusz Uznański, dyrektor operacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej.