Szalony mecz o półfinał PlusLigi. 23:21 w tie-breaku, dla zasłużonego klubu to koniec

Koniec sezonu dla PGE GiEK Skry Bełchatów. Siatkarze dziewięciokrotnych mistrzów Polski kapitalnie przeciwstawili się PGE Projektowi Warszawa w drugim meczu ćwierćfinałowym PlusLigi, ale ostatecznie nie dali rady pokonać drużyny ze stolicy mimo atutu własnego boiska. Goście okazali się lepsi w tie-breaku, zakończonym niesamowitą grą na przewagi. I to oni awansowali do półfinału. Dla bełchatowian, siódmej drużyny fazy zasadniczej, to był ostatni mecz w rozgrywkach.