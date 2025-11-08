Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szalony mecz Kurka w Japonii. 80 punktów w secie, a Polak wyróżniony

Bartosz Kurek z przytupem powrócił do Japonii po ponad roku przerwy. Atakujący błyskawicznie stał się jedną z głównych gwiazd całych rozgrywek. Taki status nie powinien dziwić, jeśli spojrzy się na statystyki gwiazdora Nikoli Grbicia. Doświadczony gracz po raz kolejny błysnął w drugim tygodniu listopada. Jego Tokyo Great Bears pewnie wygrali piątkową oraz sobotnią potyczkę przeciwko VC Nagano. Szalona była zwłaszcza końcówka dzisiejszej konfrontacji. Wcześniej zaś wałbrzyszanin został wyróżniony.

Bartosz Kurek znów zachwycił w Japonii
W obecnie trwającym sezonie absolutnie nie można mieć pretensji do postawy doświadczonego atakującego. Ale nieco gorzej radzi sobie drużyna, w której występuje. Ekipa ze stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni miała ostatnio serię trzech przegranych spotkań. W piątek oraz sobotę została jednak ona w spektakularny sposób zakończona. Bartosz Kurek wraz z kolegami dwukrotnie pokonał VC Nagano. O ile wczoraj potrzebny był tie-break, o tyle dziś mecz rozstrzygnął się w zaledwie trzech setach.

Pomimo pewnego triumfu gospodarzy z Tokio, nie brakowało emocji. Szalone sceny kibice oglądali w ostatniej partii. Doszło do gry na przewagi, która przeciągała się w nieskończoność. Żadna z drużyn długo nie potrafiła przechylić partii na swoją korzyść. Ostatecznie rozegrano aż osiemdziesiąt akcji, co w siatkówce jest bardzo rzadkim widokiem. Więcej zimnej krwi zachowała drużyna Bartosza Kurka, dzięki czemu zgarnęła pełną pulę.

Nie byłoby okazałego dorobku, gdyby nie nasz rodak. Dziś zdobył aż osiemnaście punktów, z kolei wczoraj zainkasował cztery "oczka" więcej. Atakujący karcił rywali na różne sposoby, pojawiły się między innymi asy serwisowe. Po jednym z nich doczekał się wyjątkowego wyróżnienia. Nagle cała hala zaczęła skandować "Bartosz Kurek Bartosz". Gwiazdor Nikoli Grbicia przez chwilę poczuł się jak podczas meczu reprezentacji. "Te śpiewy naprawdę dodają mu mocy" - zauważył jeden z internautów w serwisie X, który udostępnił krótki fragment meczu.

Tokio Great Bears wygrywa drugie spotkanie z rzędu, tym razem w trzech setach z VC Nagano. Pełne spotkanie i 18 punktów w wykonaniu kapitana reprezentacji Polski Bartosza Kurka. 20 punktów na koncie najlepszego zawodnika Tokio Great na początku sezonu Luciano Vicentina
z dumą ogłosił natomiast Jakub Balcerzak. 

Stołeczna ekipa, dzięki wspomnianym triumfom, awansowała na szóstą lokatę w tabeli. Ambicje siatkarzy są jednak pewnie znacznie większe.

Tokyo Great Bears - VC Nagano 3:2 (24:26, 19:25, 25:17, 34:32, 15:10)

Tokyo Great Bears - VC Nagano 3:0 (25:15, 25:23, 41:39)

