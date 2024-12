Artur Szalpuk, który do Projektu Warszawa dołączył dwa lata temu, w sezonie 2024/2025 wystąpił dotychczas we wszystkich 14 meczach PlusLigi. Zdobył w tym czasie 170 punktów, co daje mu drugie miejsce w zestawieniu najlepiej punktujących zawodników zespołu - lepszy pod tym względem jest tylko Bartłomiej Bołądź.