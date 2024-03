Szalona radość Mateusza Bieńka i kolegów. Pokonali zdobywcę pucharu, szansa na historyczny sukces

Dwa puchary w tydzień? Taki cel postawili sobie siatkarze z Warszawy. Okazało się jednak, że to zadanie ponad ich siły. Po pierwszym półfinale TAURON Pucharu Polski, w którym Jastrzębski Węgiel szybko ograł Bogdankę LUK Lublin , kibice w krakowskiej hali - zajęli ponad połowę miejsc w 15-tysięcznym obiekcie - mogli oczekiwać dłuższej rywalizacji. Ponownie skończyło się jednak w trzech setach.

Projekt Warszawa zmarnował przewagę. Szalona radość siatkarzy z Zawiercia

A przecież siatkarze z Warszawy dopiero co cieszyli się z historycznego wyniku. We wtorek Projekt po raz drugi pokonał Mint Vero Volley Milano i jaki druga polska drużyna sięgnął po Puchar Challenge. I choć obie drużyny sąsiadują w tabeli PlusLigi, to w ich ligowym starciu warszawianie wygrali w trzech setach.