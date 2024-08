Szaleństwo w Paryżu. Znamy rywala polskich siatkarzy w wielkim finale

Po obu stronach włoscy szkoleniowcy, którzy jako siatkarze wspólnie zdobyli trzy mistrzostwa świata. Lepszy okazał się jednak Andrea Giani, który prowadzi reprezentację Francji. Mistrzowie olimpijscy okazali się lepsi od mistrzów świata. I to oni będą finałowymi rywalami reprezentacji Polski, która zagra o złoto po heroicznym zwycięstwie z USA . Będzie to więc rewanż za ćwierćfinał z igrzysk w Tokio, gdy to właśnie Francuzi wyeliminowali "Biało-Czerwonych".

