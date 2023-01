26-letni Rychlicki urodził się w Ettelbruck w Liksemburgu i przez kilka lat grał w reprezentacji tego kraju. Występował z nią na mniej prestiżowych imprezach, takich jak na przykład Mistrzostwa Europy Małych Państw. Od 2018 r. występuje we włoskich klubach i we wrześniu odebrał włoski paszport.

- To ciekawy zawodnik z odpowiednią charakterystyką dla naszej grupy, ale nie mogę go jeszcze powołać - tak sytuację Rychlickiego opisał niedawno we włoskich mediach De Giorgi.

Kamil Rychlicki komentuje perspektywę gry w reprezentacji Włoch

- Ma rację co do tego, że nie jestem jeszcze uprawniony do gry w niebieskiej koszulce. Czy to opinia, które mnie interesuje? Powiedzmy, że marzeniem każdego sportowca jest to, by być częścią drużyny narodowej. Myślałem o tym, chciałbym tego, nawet jeśli teraz moim priorytetem jest skupienie się na Perugii - stwierdził atakujący.