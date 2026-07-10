Świętowanie Rosjan przerwane. Powrót zagrożony. To on im może przeszkodzić

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

W pierwszej połowie lipca rosyjski sport odetchnął z ulgą, po tym, gdy nowym komunikatem pochwalił się MKOl. Działacze zdecydowali się na odwieszenie komitetu działającego w kraju Władimira Putina, co w praktyce oznacza brak przeszkód związanych z powrotem do międzynarodowego sportu. Dzień później przywrócenie "Sbornej" do rywalizacji zapowiedziała federacja siatkarska. Pojawiły się jednak komplikacje. Spowodował je jeden bardzo ważny człowiek, który może stawiać przeszkody.

Dmitrij Wołkow w barwach reprezentacji Rosji
Dmitrij Wołkow z reprezentacji RosjiNurPhoto / ContributorGetty Images

Międzynarodowa Federacja Siatkarska postanowiła długo nie czekać i błyskawicznie zareagowała na najnowsze zalecenia MKOl. Już w środowe popołudnie stało się jasne, że Rosjanie niebawem znów będą mogli grać mecze o stawkę z innymi reprezentacjami. Świętowanie rozpoczęło się w ekspresowym tempie. "To naprawdę radosna i wspaniała wiadomość. Rekomendacje MKOl i przywrócona Federacja spełniły swoje zadanie" - przyznał między innymi Dmitrij Swiszczew na łamach "championat.com".

Efekt jest taki, że już kuriozalnie wygląda między innymi ranking FIVB. "Sborna" zajmuje w nim wysokie trzecie miejsce. I niewykluczone, że awansuje jeszcze wyżej bez rozegrania choćby jednego spotkania. Wszystko ze względu na specyficzny system liczenia punktów. Każda porażka oznacza odjęcie "oczek", zwycięstwo zaś ich dodanie. Wspomniane zestawienie ma kluczowe znaczenie w kontekście zbliżających się igrzysk olimpijskich. Czołowe drużyny uzyskają na nie bezpośrednią przepustkę.

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To nie koniec zamieszania z Rosjanami w siatkówce. Prezydent CEV się postawił

Niebawem odbędą się także mistrzostwa Starego Kontynentu. I wspominamy o tym nie bez powodu, ponieważ na szczycie europejskiej federacji stoi Roko Sikirić. Okazuje się, że to między innymi Chorwat był jednym z niewielu działaczy sprzeciwiających się powrotowi Rosjan. Szczegółami pochwalił się tamtejszy BO Sport. Wraz z nim spośród trzynastoosobowej rady zgodził się tylko Kanadyjczyk Mark Eckert. Informacjami podzielił się na platformie X Jakub Balcerzak.

I w czym tkwi spory problem Rosjan? Wspomniany wyżej 44-latek jest wpływowym działaczem z racji zajmowanego obecnie stanowiska. "Sikirić jest obecnym Prezydentem CEV, Europejska Konferencja Piłki Siatkowej chce podjąć decyzję po konsultacjach, ponieważ na wielu płaszczyznach to trudny temat" - dodał w dalszej części wpisu ekspert. "Nie ma szans na powrót rosyjskich zespołów do rozgrywek ligowych CEV w sezonie ligowym 2026/2027. Tak wynika z najnowszych informacji pojawiających się w Rosji" - podsumował.

Te słowa jasno wskazują na to, że zamieszanie związane ze "Sborną" jeszcze trochę potrwa. Murem za Chorwatem staną na pewno Polacy. W naszym kraju w związku z niedawną decyzją FIVB panuje ogromne oburzenie i nie minie ono wraz z biegiem czasu.

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Siatkarze drużyny w niebieskich koszulkach z numerami 18 i 24 stoją przy siatce, obok zawodnik w czerwonej koszulce z numerem 27, wszyscy skoncentrowani podczas meczu.
Reprezentacja Rosji w siatkówceJure MAKOVECAFP
Grupa siatkarzy w czerwonych koszulkach obejmuje zawodnika w białej koszulce podczas emocjonalnego momentu na boisku.
Reprezentacja Rosji w siatkówceYuri CortezAFP
Mężczyzna w garniturze stoi na tle niebieskich i białych flag, trzyma rękę przy twarzy, wyglądając poważnie.
Prezydent Rosji Władimir PutinPAVEL GOLOVKIN / POOLAFP


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