Świętowanie Rosjan przerwane. Powrót zagrożony. To on im może przeszkodzić
W pierwszej połowie lipca rosyjski sport odetchnął z ulgą, po tym, gdy nowym komunikatem pochwalił się MKOl. Działacze zdecydowali się na odwieszenie komitetu działającego w kraju Władimira Putina, co w praktyce oznacza brak przeszkód związanych z powrotem do międzynarodowego sportu. Dzień później przywrócenie "Sbornej" do rywalizacji zapowiedziała federacja siatkarska. Pojawiły się jednak komplikacje. Spowodował je jeden bardzo ważny człowiek, który może stawiać przeszkody.
Międzynarodowa Federacja Siatkarska postanowiła długo nie czekać i błyskawicznie zareagowała na najnowsze zalecenia MKOl. Już w środowe popołudnie stało się jasne, że Rosjanie niebawem znów będą mogli grać mecze o stawkę z innymi reprezentacjami. Świętowanie rozpoczęło się w ekspresowym tempie. "To naprawdę radosna i wspaniała wiadomość. Rekomendacje MKOl i przywrócona Federacja spełniły swoje zadanie" - przyznał między innymi Dmitrij Swiszczew na łamach "championat.com".
Efekt jest taki, że już kuriozalnie wygląda między innymi ranking FIVB. "Sborna" zajmuje w nim wysokie trzecie miejsce. I niewykluczone, że awansuje jeszcze wyżej bez rozegrania choćby jednego spotkania. Wszystko ze względu na specyficzny system liczenia punktów. Każda porażka oznacza odjęcie "oczek", zwycięstwo zaś ich dodanie. Wspomniane zestawienie ma kluczowe znaczenie w kontekście zbliżających się igrzysk olimpijskich. Czołowe drużyny uzyskają na nie bezpośrednią przepustkę.
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To nie koniec zamieszania z Rosjanami w siatkówce. Prezydent CEV się postawił
Niebawem odbędą się także mistrzostwa Starego Kontynentu. I wspominamy o tym nie bez powodu, ponieważ na szczycie europejskiej federacji stoi Roko Sikirić. Okazuje się, że to między innymi Chorwat był jednym z niewielu działaczy sprzeciwiających się powrotowi Rosjan. Szczegółami pochwalił się tamtejszy BO Sport. Wraz z nim spośród trzynastoosobowej rady zgodził się tylko Kanadyjczyk Mark Eckert. Informacjami podzielił się na platformie X Jakub Balcerzak.
I w czym tkwi spory problem Rosjan? Wspomniany wyżej 44-latek jest wpływowym działaczem z racji zajmowanego obecnie stanowiska. "Sikirić jest obecnym Prezydentem CEV, Europejska Konferencja Piłki Siatkowej chce podjąć decyzję po konsultacjach, ponieważ na wielu płaszczyznach to trudny temat" - dodał w dalszej części wpisu ekspert. "Nie ma szans na powrót rosyjskich zespołów do rozgrywek ligowych CEV w sezonie ligowym 2026/2027. Tak wynika z najnowszych informacji pojawiających się w Rosji" - podsumował.
Te słowa jasno wskazują na to, że zamieszanie związane ze "Sborną" jeszcze trochę potrwa. Murem za Chorwatem staną na pewno Polacy. W naszym kraju w związku z niedawną decyzją FIVB panuje ogromne oburzenie i nie minie ono wraz z biegiem czasu.