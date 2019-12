Wilfredo Leon poprowadził Sir Safety Perugia do zwycięstwa nad Leo Shoes Modena Bartosza Bednorza 3:1 w najciekawszym spotkaniu 12. kolejki włoskiej Serie A. Reprezentant Polski zdobył aż 32 punkty, w tym popisał się sześcioma asami.

Perugia i Modena to zespoły ze ścisłej czołówki. Dlatego kibice zacierali ręce, spodziewając się wspaniałego widowiska. I się nie zawiedli. Powody do radości mieli fani wicemistrzów Włoch. Podopieczni Vitala Heynena wygrali 3:1.



Bohaterem gospodarzy był Wilfedo Leon. 26-letni przyjmujący zakończył pojedynek z dorobkiem aż 32 punktów. Reprezentant Polski popisał się sześcioma asami. Miał też wysoką skuteczność w ataku - na 41 prób skończył 26, co daje 63 procent.



Leona wspierali Aleksandar Atanasijević, który zdobył 15 pkt, oraz Filipp Lanza (14).



W zespole z Modeny błyszczał Bednorz. 25-letni siatkarz był najlepiej punktującym zawodnikiem swojej drużyny (21), ale to było za mało, żeby pokusić się o zwycięstwo Perugii. Podobnie jak Leon, Bednorz świetnie prezentował się w polu zagrywki - pięć asów. 14 pkt uzyskał atakiem oraz dwa blokiem.



Perugia nie będzie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek. W poniedziałek uda się do Polski, a dzień później zmierzy się z Vervą Warszawa Orlen Paliwa w meczu grupowym Ligi Mistrzów.

Porażki doznała ekipa Bartosza Kurka Vero Volley Monza w wyjazdowym starciu z Tonno Callipo Calabria Vibo Valentina 2:3. Bohater ubiegłorocznego mundialu zdobył 18 punktów.



Dzięki wygranej Sir Safety umocniła się na pozycji wicelidera. Modena jest trzecia. W tabeli prowadzi niepokonany jak do tej pory Cucine Lube Civitanova, którego barw broni Mateusz Bieniek.

Sir Safety Perugia - Leo Shoes Modena 3:1 (25:21, 18:25, 25:20. 25:19)