Od kilku sezonów tureckie kluby coraz odważniej sięgają po polskie siatkarki, ale aktualny sezon bije wszelkie rekordy. Obecnie na boiskach tureckiej Sultanlar Ligi występuje aż osiem Polek.

Do niedawna było ich zresztą jeszcze więcej, ale Weronika Centka-Tietianiec zamieniła Kuzeyboru na ŁKS Commercecon Łódź, a Aleksandra Rasińska przeniosła się z początkiem tego roku do Vestel Manisa BBSK, na zaplecze tureckiej ekstraklasy. Polki, które pozostały w Sultanlar Ligi, dalej zasługują jednak na pochwały tureckich kibiców i ekspertów.

Malwina Smarzek nie do zatrzymania. Przyćmiła nawet koleżankę z kadry

W ostatniej, 15. kolejce ligowej rywalizacji w Turcji kluczową rolę dla swojej drużyny odegrała zwłaszcza Malwina Smarzek. 29-letnia siatkarka grała już w kilku krajach, ale rozgrywa dopiero swój premierowy sezon w Turcji. I jest w nim bardzo ważną zawodniczką Kuzeyboru.

W miniony weekend błysnęła w meczu z Aydin. Reprezentantka Polski zdobyła bowiem aż 22 punkty i poprowadziła zespół do pewnego zwycięstwa 3:0. Smarzek atakowała z bardzo dobrą, 57-procentową skutecznością, do tego dołożyła po punkcie zagrywką i blokiem. Była najlepiej punktującą zawodniczką na boisku, a jej klub uhonorował występ Polki osobnym wpisem w mediach społecznościowych, co spotkało się z pozytywnymi reakcjami kibiców.

Rozwiń

Zwycięstwo pozwala Kuzeyboru na wyprzedzenie rywalek w tabeli i awans na 11. pozycję. W wygranej pomogła też klubowa koleżanka Smarzek, polska przyjmująca Martyna Czyrniańska, która zdobyła 12 punktów. W Aydin wystąpiła Martyna Grajber-Nowakowska, zanotowała pięć "oczek", ale od drugiego seta wchodziła już na boisko tylko w roli rezerwowej.

Siatkówka. Magdalena Stysiak i Julia Szczurowska wygrywają w Turcji

Tym razem Smarzek okazała się lepsza od innej polskiej atakującej, która w tym sezonie błyszczy w Turcji. Julia Szczurowska zajmuje aktualnie drugie miejsce w rankingu najlepiej punktujących zawodniczek Sultanlar Ligi z 317 punktami na koncie. 21 z nich zdobyła w ostatnim meczu.

Polka była pierwszoplanową postacią rywalizacji Besiktasu Stambuł z Bahcelievler. 20 punktowych ataków i jeden blok pomogły jej zespołowi w wygranej 3:0 z czerwoną latarnią ligi.

Z ważnej wygranej mogła się też cieszyć podstawowa atakująca reprezentacji Polski, czyli Magdalena Stysiak. Jej Eczacibasi w ligowym hicie i derbach Stambułu zmierzyło się z niepokonanym do tej pory Vakifbankiem. Polka zdobyła 11 punktów - 10 atakiem i jeden blokiem - a jej zespół pokonał lidera tabeli 3:1 i umocnił się na trzecim miejscu w lidze.

W podstawowym składzie Galatasaray Stambuł wystąpiła natomiast Martyna Łukasik. Przyjmująca reprezentacji Polski pomogła swojej drużynie w okazałym zwycięstwie 3:0 z Ilbankiem. Łukasik zdobyła 12 punktów i okazała się lepsza od Zuzanny Góreckiej, która wystąpiła w szeregach rywalek, zdobywając dziewięć "oczek".

Tym razem jedynie w roli epizodycznej wystąpiła zaś Agnieszka Korneluk. Kapitan reprezentacji Polski pojawiła się tylko na moment w meczu Fenerbahce z Zeren Sporem. W dodatku jej drużyna przegrała 2:3.

Malwina Smarzek: Nie będziemy zdradzać tajemnic, co wydarzyło się wczoraj w hotelu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Malwina Smarzek Marcin Golba AFP

Malwina Smarzek Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Malwina Smarzek (z lewej) i Magdalena Stysiak ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter