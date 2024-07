Polska siatkówka do Paryża na igrzyska olimpijskie pojedzie z wielkimi nadziejami na medale we wszystkich jej odmianach. Panowie grający pod batutą Nikoli Grbicia będą oczywiście wielkimi faworytami do wygrania turnieju i powrotu do kraju ze złotymi medalami na szyjach. Panie dowodzone przez Stefano Lavariniego w ostatnich miesiącach też dały sporo argumentów za tym, że rywalki muszą traktować je naprawdę poważnie i we Francji mogą powalczyć o medale.

