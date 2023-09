Świetne wieści dla polskich siatkarek. Zdenerwowany Vital Heynen, to może sporo kosztować

Kwalifikację do igrzysk olimpijskich wywalczą dwa z ośmiu rywalizujących w Łodzi zespołów. W praktyce po dwóch pierwszych kolejkach turnieju w grze pozostawały cztery z nich. Po meczu z Koreą na ich czoło wysunęły się reprezentantki Niemiec. Wygrana po tie-breaku oznacza jednak tylko dwa zamiast trzech punktów. To dobre wieści dla reprezentacji Polski, która również liczy się w grze o bilety do Paryża.