We wtorek 12 września siatkarska reprezentacja Polski przystąpi do walki do półfinał mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie drużyna Serbii, która w spotkaniu z "Biało-Czerwonymi" będzie poważnie osłabiona brakiem jednej ze swoich największych gwiazd. Głos w tej sprawie zabrał opiekun naszych rywali, Igor Kolaković, który otwarcie stwierdził, że jego podopieczny nie jest gotowy, by zagrać w meczu tego kalibru. Zupełnie inne zdanie na temat ma Nikola Grbić, który przewiduje, że występ 30-latka nie jest wykluczony.