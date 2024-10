Świetna wiadomość dla reprezentacji Polski. Filar ekipy Grbicia bliski powrotu do gry

Nie wszystkim się to podobało, ale ostatecznie Grbić zamierzony cel w zdecydowanej części osiągnął. Z igrzysk wrócił bowiem z medalem, wprawdzie nie złotym, ale jednak medalem, na który polska siatkówka czekała wiele długich lat. Śliwka na igrzyskach odgrywał jednak rolę drugoplanową, a nie jak to było w poprzednich sezonach - lidera.

Aleksander Śliwka gotowy do gry. Sam ogłasza

Wszystko w związku z problemami fizycznymi, które trapiły go przed turniejem i przez bardzo długi czas poprzedniego sezonu. Po turnieju z kolei Śliwka narzekał na ból w kolanie, przez który wciąż nie wrócił do treningów z nowymi klubowymi kolegami z Suntory Sunbirds Osaka.

Jak się okazuje, te są już za nim, co ogłosił w rozmowie z TVP Sport. - Nie jestem jeszcze w stu procentach gotowy do gry. Dziś dołączyłem do zajęć sześć na sześć. Powrót na parkiet jest więc coraz bliżej. Dlaczego tak to wygląda? Musiałem zadbać o zdrowie, a konkretnie o kolano, po sezonie olimpijskim. Doskwierało mi ono przez końcówkę sezonu klubowego oraz cały reprezentacyjny - powiedział jeden z kapitanów reprezentacji Polski.