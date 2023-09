Świetna atmosfera w polskiej drużynie. Koledzy "serwowali" razem z Wilfredo Leonem

Rywale z poszczególnych reprezentacji mieli problem m.in. z zagrywką reprezentanta Polski. W meczu z Danią w jednej z akcji Wilfredo Leon zaserwował piłkę z taką siłą, że ta poleciała z prędkością aż 138 kilometrów na godzinę , co jest wyrównaniem rekordu świata w tej kategorii , należącego zresztą już wcześniej do... niego samego.

We wspomnianej akcji Duńczycy nie potrafili odebrać tak mocnej zagrywki. Wilfredo Leon serwował jednak bardzo mocno także w sobotnim finale z Włochami , również nieraz posyłając rywalom piłki z prędkością przekraczającą 130 kilometrów na godzinę. Gdy przyjmujący stawał w polu zagrywki, sytuacja rywali z miejsca robiła się trudna. Nic więc dziwnego, że finalnie właśnie on został MVP całego turnieju.

Tak wygląda prawdziwa drużyna

Kibice, którzy obejrzeli nagranie, od razu zwrócili uwagę na to, że rezerwowi naprawdę żyli tym, co działo się na boisku, nawet jeśli akurat sami nie uczestniczyli w poszczególnych akcjach. "Świetnie się na to patrzy, jak rezerwowi też żyją meczem, kibicują, śpiewają i trzymają kciuki za tych, którzy aktualnie są na boisku" - napisał jeden z fanów.