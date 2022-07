Świderski "zakazuje" Grbiciowi pracy w PlusLidze. "Takie były ustalenia"

W wywiadzie z "Przeglądem Sportowym" szef polskiej federacji odniósł się do kariery klubowej selekcjonera reprezentacji Polski. Nikola Grbić rozstał się bowiem w ostatnim czasie z dotychczasowym pracodawcą Sir Safety Perugią.

Nikola Grbić poprzednio trenował włoski klub Sir Safety Perugia

- Jeśli w trakcie sezonu, trener Grbić znajdzie klub zagraniczny i będzie chciał tam pracować, to oczywiście wyrazimy na to zgodę. Na pewno nie zgodzimy się jednak, by trenował zespół w PlusLidze, zgodnie z tym, co ustalaliśmy na samym początku - mówi prezes PZPS Sebastian Świderski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. TOP 5 najlepszych akcji siatkarzy fazy grupowej. WIDEO Polsat Sport

Grbić za pomocą swojego menadżera ogłosił ostatni, że przynajmniej na starcie sezonu skupiony będzie na pracy z reprezentacją "Biało-Czerwonych". Jeszcze w lipcu kadra narodowa będzie rywalizować w turnieju finałowym Ligi Narodów.

Reklama