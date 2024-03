Wielkimi krokami zbliżają się igrzyska olimpijskie w Paryżu. Jak dla większości sportowców, tak i dla polskich siatkarzy będzie to najważniejsza impreza czterolecia. Naszą drużynę w stolicy Francji poprowadzi Nikola Grbić. Co jednak stanie się z serbskim selekcjonerem po igrzyskach? Czy pozostanie on na stanowisku? W ostatnim czasie sporo było na ten temat spekulacji. Interia zapytała o to Sebastiana Świderskiego, prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej.