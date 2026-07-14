Po tym, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił przywrócenie rosyjskich i białoruskich sportowców do rywalizacji na arenie międzynarodowej, na podobny krok zdecydowała się Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB). To wywołało spore poruszenie, ponieważ teoretycznie Rosjanie już za rok mogą przyjechać do Polski, by zagrać na mistrzostwach świata.

Stojący na czele PZPS Sebastian Świderski jasno dał do zrozumienia, że nie wyobraża sobie występów "Sbornej" w Polsce, szczególnie że Rosjanie mogą nie otrzymać od państwa polskiego wiz w związku z toczącą się w Ukrainie wojną. A co jeśli FIVB postawi ultimatum i zagrozi odebraniem prawa do organizacji turnieju jeśli Rosjanie nie zostaną wpuszczeni do Polski?

"Wówczas będziemy wnioskować o zwrot kosztów, które już ponieśliśmy w związku z promocją turnieju. A ta odbywa się na wyraźną sugestię FIVB i Volleyball World. Nie widzę możliwości, by w ramach mistrzostw świata odbyło się chociażby spotkanie Rosja - Ukraina" - mówił w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Polacy mogą stracić siatkarskie mistrzostwa świata. Kadziewicz ostro

O tym, że Polacy mogą zostać faktycznie postawieni pod ścianą, dyskutowano w programie "Misja Siatka" Przeglądu Sportowego Onet. "Za bardzo prawdopodobny scenariusz uznaję ultimatum. Jako Polacy zostaniemy postawieni pod ścianą - albo wpuszczacie Rosjan, albo tracicie mundial" - stwierdziła dziennikarka Edyta Kowalczyk.

Współprowadzący program Łukasz Kadziewicz postanowił z kolei ujawnić bolesną prawdę."Prawda jest bolesna, człowiek przestał być istotnym. Mówimy o nim wyłącznie jak o Excelu" - stwierdził. Były siatkarz przyznał też, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której Sebastian Świderski miałby starać się o dopuszczenie Rosjan do gry w Polsce.

Ja nie wiem, jak administracyjnie Sebastian Świderski, jako prezes związku i człowiek odpowiedzialny za organizację mistrzostw świata, ma iść do ministrów, by otrzymać zgodę na wjazd do Polski reprezentacji Rosji

Siatkarski wicemistrz świata z 2006 roku poszedł krok dalej i zaczął ironizować, że FIVB jako "pomysłodawca tego cudownego tworu" powinien doprowadzić do tego, by w jednej grupie na mistrzostwach zagrały reprezentacje Izraela, Iranu, USA, Rosji, Ukrainy i Polski. "Wtedy będzie komplet" - skwitował.





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