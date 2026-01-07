Świat już wie o popisach Polaka. FIVB potwierdza, zdecydowanie najlepszy

Norbert Huber w lidze japońskiej gra dopiero od obecnie trwającej kampanii. Nowe otoczenie nie przeraziło jednak utytułowanego zawodnika, który z meczu na mecz zaczyna imponować kibicom coraz bardziej. A wraz z nim szaleją zespołowi partnerzy. Wolfdogs Nagoya zaliczają właśnie serię czterech zwycięstw z rzędu i kto wie czy nie będzie ona kontynuowana. Efekty dobrej gry już widzimy w tabeli zmagań. Drużyna Polaka plasuje się na najniższym stopniu podium. Wrażenie robi także bilans 13-5.

Nie byłoby pewnie tego wszystkiego, gdyby nie Norbert Huber. Gwiazdor Nikoli Grbicia pewnie czuje się pod siatką, czego potwierdzenie otrzymaliśmy w poprzedni weekend. Brzozowianin okazał się ścianą nie do przejścia podczas poprzednich dwóch spotkań. Zrobił on na tyle dobre wrażenie, że na wpis poświęcony naszemu rodakowi zdecydował się popularny profil Volleyball World, należący do FIVB. "Jest właścicielem siatki" - czytamy na wstępie. A to wcale nie koniec.

Huber rządzi pod siatką w Japonii. Polak szaleje w debiutanckim sezonie

"Norbert Huber zapewnił Wolfdogs dwa zwycięskie weekendy z rzędu, dzięki czemu drużyna awansowała na trzecie miejsce w tabeli. Jego siedem bloków w zeszły weekend zapewniło mu pierwsze miejsce wśród blokujących w lidze" - brzmi dalsza część postu, do którego dorzucono ponad dwuminutowy film przedstawiający Polaka w akcji. Kibice z dumą mogą więc od niedawna spoglądać na indywidualne rankingi japońskich rozgrywek. Pod siatką 27-latek nie ma sobie równych, mając już 46 "oczek" zdobytych blokiem.

Rozwiń

Czołową trójkę uzupełniają Dmitrij Muserski oraz Kentaro Takahashi. Rosjanin do gwiazdora Nikoli Grbicia traci cztery punkty i zapewne nie powiedział ostatniego słowa. Ale Norbert Huber pewnie zrobi wszystko, by jeszcze powiększyć przewagę. Kolejne okazje? 10 oraz 11 stycznia. Wolfdogs Nagoya zmierzą się wtedy na wyjeździe z Tokyo Great Bears Bartosza Kurka.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Norbert Huber (w środku) Iwanczuk/Sport/REPORTER Reporter

Norbert Huber volleyballworld.com materiały prasowe

Norbert Huber w ataku VolleyballWorld materiały prasowe