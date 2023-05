Córka Dragana Kobiljskiego nie żyje. Zięć trenera: "To katastrofa"

Szkoleniowiec po otrzymaniu smutnej wiadomości udał się oczywiście do stolicy. Tragiczne wieści potwierdził były siatkarz Zeljko Tanasković, który jest zięciem Kobiljskiego. - Wszyscy jesteśmy zaskoczeni i wstrząśnięci. Nie wiem, co powiedzieć. To wielka tragedia i jest po prostu nie do pomyślenia, że tak się stało w tym regionie. Mój szwagier i ja znamy się od dawna, graliśmy razem, to katastrofa, co mu się przydarzyło - powiedział.