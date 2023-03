Strata dla reprezentacji Polski. Kontuzja gwiazdy i konieczny zabieg

Ostatnio losy Smarzek są dość kręte . Jeszcze rok temu grała w rosyjskim Lokomotiwie Kaliningrad i pomimo ataku Rosji na Ukrainę, nie zamierzała odchodzić z tego klubu. Robiła zdjęcia, uśmiechała i zachęcała do przychodzenia na mecze.

Dopiero po krytyce ze strony kibiców zdecydowała się odejść . Wróciła do Polski i podpisała kontrakt z Developresem Rzeszów. Zachowanie w Rosji nie pozostało bez echa, a jego apogeum przypadło na mecz z ŁKS Commercecon. Kibice w Łodzi przywitali ją bardzo chłodno i wywiesili transparent wymierzony w zawodniczkę. Siatkarka dokończyła sezon, ale postanowiła wyjechać z kraju i znalazła klub w Brazylii - Osasco Sao Cristovao.

Smarzek bez powołania do reprezentacji

Jeśli chodzi o reprezentację to od przyjścia nowego selekcjonera Stefano Lavariniego jeszcze nie zagrała w kadrze . W Lidze Narodów zabrakło jej z powodu kontuzji. Włoch nie powołał jej też do kadry na mistrzostwa świata, ale tym razem nie chciał wyjaśnić przyczyn.

Zawodniczka wyjechała do Brazylii i tam odnalazła się w jednej z czołowych drużyn. Zaskakiwała też odważnymi zdjęciami , a także z partnerem .

Gorzej poszło w sportowej rywalizacji, bo doznała kontuzji kolana i musiała poddać się zabiegowi artroskopii . Taki sam problem miała jej klubowa koleżanka Micaya White. Wcześniej więzadła zerwała przyjmująca Glayce. To sprawia, że Osasco może mieć kłopoty ze skuteczną walką o mistrzostwo.

Smarzek po zabiegu ma pauzować kilka tygodni. Być może będzie w stanie pomoc drużynie w play off, które rozpoczną się w kwietniu. Polka nie jest pierwszoplanową postacią Osasco, ale nie grała we wszystkich meczach. W liczbie zdobytych punktów ustępuje czterem koleżankom. Do tej pory zdobyła ich 146.