Stracona szansa w Lidze Mistrzyń. Kosztowna porażka w Niemczech

To było niezwykle ważne spotkanie w kontekście wyjścia z grupy. Przed meczem obie drużyny miały po dwie wygrane i dwie porażki. Wyżej w tabeli były łodzianki, bo zdobyły sześć punktów. By myśleć o pewnym awansie, musiały wygrać w Poczdamie. W ostatnim spotkaniu grupowym zmierzą się bowiem z faworytem grupy Fenerbahce i do tego w Stambule.