Startuje liga pełna gwiazd. Na pierwszy ogień derby faworytów

ŁKS Commercecon gotowy na obronę tytułu

Trener Chiappini chce, by drużyna się rozwijała i przyznaje, że ten sezon będzie trudniejszy. - Nie zmieniliśmy wiele, bo po poprzednim sezonie byliśmy zadowoleni. Przeszkadzały nam kontuzje, a ale zdobyliśmy tytuł. Teraz każdy będzie chciał nas pokonać i przygotowujemy się na to - zapewnia włoski trener. - Chcemy grać jak najlepiej we wszystkich rozgrywkach. Od Superpucharu, przez ligę po Ligę Mistrzyń. Puchar Polski będzie bardziej nieprzewidywalny, bo od początku o rywalu zdecyduje losowanie. Może zdarzyć się, że już w pierwszej rundzie trafimy na jednego z faworytów i wtedy turniej finałowy może być bez ŁKS.

Chemik Police na papierze najsilniejszy

Derby Łodzi w Polsacie Sport

- Mają dużo jakości w ataku. Pozyskane zawodnicz są bardzo ofensywne. Każdy zespół ma mocne i słabe strony ,wiec musimy zrobić wszystko, by zniwelować atuty, a wykorzystać problemy. Trzeba zwrócić uwagę na nową przyjmująca Mackenzie May - twierdzi trener ŁKS. - Wiemy, że czeka nas bardzo trudne spotkanie i to nie tylko dlatego, że to derby. Już w poprzednim sezonie Budowlani byli mocnym zespołem, ale teraz po transferach są jeszcze silniejsi.