Stanowcza zapowiedź kolegi Wilfredo Leona. Poszło o Tomasza Fornala i spółkę

- W zeszłym roku przyjechaliśmy tutaj zobaczyć, na co nas stać . W tym mam nadzieję, przyjechaliśmy po to, aby cieszyć się z kolejnego trofeum albo przynajmniej pokazać bardzo dobrą siatkówkę - rozpoczął.

- Podejrzewam, że spełniliśmy wszystkie oczekiwania kibiców, może nawet z nawiązką. Oczywiście, patrząc na papier na początku sezonu, ciężko było cokolwiek przewidzieć. Mimo przyjścia do drużyny Wilfredo Leona , który jest niesamowitym siatkarzem, nie wiedzieliśmy, czy uda nam się stworzyć taki kolektyw, który będzie wygrywał. Pokazaliśmy jednak, że potrafimy przekuć to w siatkówkę na bardzo wysokim poziomie - powiedział.

- Czasu było na tyle dużo, żeby się zregenerować. Nie były to też jakieś długie i ekstremalnie kosztowne zdrowotnie mecze, a na pewno bardzo fajne w kontekście budowania siatkarskiej jakości. Jestem bardzo zadowolony, że one były i dały troszeczkę presji, troszeczkę takiego cięższego grania . To bardzo przydatne przed meczami, które czekają nas w ten weekend - zdradził.

Puchar Polski to dopiero początek rywalizacji Bogdanki z Jastrzębskim

Rywalem Bogdanki LUK Lublin w półfinałowych starciach zarówno w pucharze Polski jak i w PlusLidze będą zawodnicy Jastrzębskiego Węgla, w tym wicemistrzowie olimpijscy: Tomasz Fornal, Łukasz Kaczmarek i Norbert Huber. Do tej pory wszystkie starcia w tym sezonie wypadało właśnie na ich korzyść. Środkowy wierzy jednak, że tym razem może się to zmienić.

- Do tej pory te mecze z Jastrzębskim Węglem wyglądały tak, że to rywale byli w stanie w jakimś momencie spotkania nas przełamać i później już dociągnąć wynik na swoją stronę. Tutaj chcemy pokazać, że my też potrafimy grać. Mam nadzieję, że może nas trochę zlekceważą i będziemy w stanie tym razem zrobić psikusa. Szczerze wierzę w to, że nasz zespół jest w stanie zagrać naprawdę dobry mecz i rywalizować z Jastrzębiem na najwyższym poziomie - mówił.