Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sprawiły sensację, przegrywały 0:7. Znamy finalistki Pucharu Polski

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Największa sensacja turnieju finałowego TAURON Pucharu Polski w Elblągu chciała sprawić następną niespodziankę. NETLAND MKS Kalisz postawił się faworytkom w trzecim secie półfinału w Elblągu, w bloku świetnie spisała się Anna Lewandowska, ale na postraszeniu rywalek z elity się skończyło. To BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała stanie przed szansą na powtórkę sukcesu z 2024 roku. Mecz jednak rozczarował poziomem.

Zawodniczka siatkarska w sportowym stroju wyraża radość podczas meczu, w tle widoczne inne członkinie drużyny oraz rozmyta publiczność.
Aleksandra Gryka, środkowa BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała Lukasz Sobala / PressFocusNewspix.pl

NETLAND MKS Kalisz to lider pierwszej ligi, z dużymi nadziejami na dołączenie do elity w przyszłym sezonie. Klub z Kalisza cztery razy sięgał po TAURON Puchar Polski, ale po raz ostatni w 2007 r. I teraz dopiero dźwiga się z kryzysu, w który wpadł w ostatnich latach.

Jego awans do turnieju finałowego był sensacją. Zawodniczki z Kalisza wykorzystały szansę, jaką dała im drabinka Pucharu Polski, eliminując zespoły z Nowego Dworu Mazowieckiego i Warszawy. W półfinale trafiły jednak na przeciwnika, który po trofeum sięgnął zaledwie przed dwoma laty.

Zobacz również:

Mecz ZAKS-y z Energa Treflem był też pojedynkiem atakujących: Kamila Rychlickiego (z prawej) i Aleksa Nasewicza
Ekstraklasa Mężczyzn

Kapitalny występ nadziei polskiej kadry. 33 punkty, a to i tak było za mało

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Mocny początek faworytek. 7:0, a potem kontrola BKS

    Od tamtej pory BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała co roku gra w półfinałach TAURON Pucharu Polski. W tym roku Bielszczanki przystąpiły do tej fazy gier jako czwarty zespół tabeli TAURON Ligi, ale bez podstawowej rozgrywającej.

    Kontuzji doznała bowiem Wiktoria Szewczyk, 18-letnia rozgrywająca, dostrzeżona już przez selekcjonera Stefano Lavariniego. W szóstce rozpoczęła starsza o dziewięć lat Agata Michalewicz, która musiała sobie radzić bez zmienniczki.

    Bielszczanki rozpoczęły mocno i już po trzech wygranych akcjach trener rywalek, Sebastian Devash, poprosił o przerwę. Przy stanie 6:0 dla BKS-u Kaliszanki przeprowadziły pierwszą zmianę. Pierwszy punkt zdobyły jednak dopiero po siedmiu udanych akcjach rywalek.

    Mimo wysokiej przewagi w grę Bielszczanek wkradło się trochę chaosu. Zespół z Kalisza zmniejszył straty serią bloków - w tym elemencie prym wiodła ich kapitan Anna Lewandowska. Ale grę faworytek uspokoiły zagrywki reprezentacyjnej środkowej Aleksandry Gryki. Zwrotów akcji nie było, BKS wygrał 25:20, ale też skończył seta ze słabą, 24-procentową skutecznością w ataku.

    Zobacz również:

    Mecz Bogdanka LUK Lublin - Barkom Każany Lwów zakończył się dopiero w tie-breaku
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Nawet Wilfredo Leon nie dał rady. Sensacja w PlusLidze, Ukraińcy triumfują

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      TAURON Puchar Polski siatkarek. Sensacyjny początek trzeciej partii

      Drugi set rozpoczął się zaskakująco, bo to Kaliszanki prowadziły 4:2 po ataku Saany Lindgren. BKS BOSTIK ZGO sprawnie jednak doprowadził do remisu, a potem odskoczył na cztery punkty, wygrywając 11:7. I Devash znów musiał przerwać grę.

      Ale emocje w tym secie się nie skończyły. NETLAND MKS zdobył punkt blokiem, asem serwisowym popisała się Veronica Allasia, i różnica zmalała do punktu. Siatkarki z TAURON Ligi opanowały jednak sytuację i znów odskoczyły, choć w ich grze nie wszystko dobrze się układało. Najlepiej punktowała Klaudia Nowakowska, BKS ponownie wygrał 25:20.

      Początek trzeciej partii znów przyniósł niespodziewany obrót spraw na boisku. Kaliszanki objęły bowiem prowadzenie 6:1. Dobrze wyglądała ich praca w systemie blok-obrona, ale w końcu zaczęły popełniać błędy i na tablicy wyników był remis 9:9.

      To nie znaczyło jednak, że faworytki przejmują inicjatywę. Przez kilka minut wynik oscylował jeszcze wokół remisu, ale w końcu Bielszczanki uciekły na trzy punkty. I zdołały zakończyć spotkanie w trzech setach, zwyciężając w ostatnim 25:21.

      Rywalem BKS BOSTIK ZGO w finale będą PGE Budowlani Łódź. W półfinale Łodzianki sprawiły niespodziankę, pokonując 3:1 obrończynie tytułu - DevelopRes Rzeszów.

      NETLAND MKS Kalisz - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała 0:3 (20:25, 20:25, 21:25)

      Zobacz również:

      Julia Szczurowska to w tym sezonie czołowa atakująca ligi tureckiej
      Siatkówka

      Polska siatkarka jasno ws. zmiany obywatelstwa. Ten argument przeważył

      Damian Gołąb
      Damian Gołąb
        Mężczyzna o krótkich, jasnych włosach i niebieskich oczach ubrany w granatową kurtkę sportową na tle jednolitego, ciemnoszarego tła. Wyraz twarzy poważny, skierowany lekko w bok.
        Bartłomiej Piekarczyk, trener BKS BOSTIK ZGO Bielsko-BiałaPiotr Sumara / PLSmateriały prasowe
        Mecz Sokół & Hagric Mogilno - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała
        Siatkarki BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Białafot. Piotr Sumara/TAURON Ligamateriały prasowe
        Młoda kobieta z długimi blond włosami mówi do mikrofonu, ubrana w ciemną koszulę, tło w odcieniach czerwonego i różowego.
        Anna Lewandowska, kapitan NETLAND MKS KaliszPiotr Sumara / PLSmateriały prasowe
        Najciekawsze akcje z siatkarskich boisk. Analiza Jakuba Bednaruka. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja