NETLAND MKS Kalisz to lider pierwszej ligi, z dużymi nadziejami na dołączenie do elity w przyszłym sezonie. Klub z Kalisza cztery razy sięgał po TAURON Puchar Polski, ale po raz ostatni w 2007 r. I teraz dopiero dźwiga się z kryzysu, w który wpadł w ostatnich latach.

Jego awans do turnieju finałowego był sensacją. Zawodniczki z Kalisza wykorzystały szansę, jaką dała im drabinka Pucharu Polski, eliminując zespoły z Nowego Dworu Mazowieckiego i Warszawy. W półfinale trafiły jednak na przeciwnika, który po trofeum sięgnął zaledwie przed dwoma laty.

Mocny początek faworytek. 7:0, a potem kontrola BKS

Od tamtej pory BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała co roku gra w półfinałach TAURON Pucharu Polski. W tym roku Bielszczanki przystąpiły do tej fazy gier jako czwarty zespół tabeli TAURON Ligi, ale bez podstawowej rozgrywającej.

Kontuzji doznała bowiem Wiktoria Szewczyk, 18-letnia rozgrywająca, dostrzeżona już przez selekcjonera Stefano Lavariniego. W szóstce rozpoczęła starsza o dziewięć lat Agata Michalewicz, która musiała sobie radzić bez zmienniczki.

Bielszczanki rozpoczęły mocno i już po trzech wygranych akcjach trener rywalek, Sebastian Devash, poprosił o przerwę. Przy stanie 6:0 dla BKS-u Kaliszanki przeprowadziły pierwszą zmianę. Pierwszy punkt zdobyły jednak dopiero po siedmiu udanych akcjach rywalek.

Mimo wysokiej przewagi w grę Bielszczanek wkradło się trochę chaosu. Zespół z Kalisza zmniejszył straty serią bloków - w tym elemencie prym wiodła ich kapitan Anna Lewandowska. Ale grę faworytek uspokoiły zagrywki reprezentacyjnej środkowej Aleksandry Gryki. Zwrotów akcji nie było, BKS wygrał 25:20, ale też skończył seta ze słabą, 24-procentową skutecznością w ataku.

TAURON Puchar Polski siatkarek. Sensacyjny początek trzeciej partii

Drugi set rozpoczął się zaskakująco, bo to Kaliszanki prowadziły 4:2 po ataku Saany Lindgren. BKS BOSTIK ZGO sprawnie jednak doprowadził do remisu, a potem odskoczył na cztery punkty, wygrywając 11:7. I Devash znów musiał przerwać grę.

Ale emocje w tym secie się nie skończyły. NETLAND MKS zdobył punkt blokiem, asem serwisowym popisała się Veronica Allasia, i różnica zmalała do punktu. Siatkarki z TAURON Ligi opanowały jednak sytuację i znów odskoczyły, choć w ich grze nie wszystko dobrze się układało. Najlepiej punktowała Klaudia Nowakowska, BKS ponownie wygrał 25:20.

Początek trzeciej partii znów przyniósł niespodziewany obrót spraw na boisku. Kaliszanki objęły bowiem prowadzenie 6:1. Dobrze wyglądała ich praca w systemie blok-obrona, ale w końcu zaczęły popełniać błędy i na tablicy wyników był remis 9:9.

To nie znaczyło jednak, że faworytki przejmują inicjatywę. Przez kilka minut wynik oscylował jeszcze wokół remisu, ale w końcu Bielszczanki uciekły na trzy punkty. I zdołały zakończyć spotkanie w trzech setach, zwyciężając w ostatnim 25:21.

Rywalem BKS BOSTIK ZGO w finale będą PGE Budowlani Łódź. W półfinale Łodzianki sprawiły niespodziankę, pokonując 3:1 obrończynie tytułu - DevelopRes Rzeszów.

NETLAND MKS Kalisz - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała 0:3 (20:25, 20:25, 21:25)

Bartłomiej Piekarczyk, trener BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała Piotr Sumara / PLS materiały prasowe

Siatkarki BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała fot. Piotr Sumara/TAURON Liga materiały prasowe

Anna Lewandowska, kapitan NETLAND MKS Kalisz Piotr Sumara / PLS materiały prasowe

