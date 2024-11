Trefl przyjechał do Tarnowa, gdzie w tym sezonie mecze w roli gospodarza rozgrywa Barkom Każany, podbudowany zaskakującym zwycięstwem z Aluron CMC Wartą Zawiercie . Tyle że tym razem trener Mariusz Sordyl musiał sobie radzić ze składem przetrzebionym kontuzjami. Wypadł podstawowy rozgrywający Kamil Droszyński oraz środkowy Moustapha M'Baye , po dziewięciu kolejkach najlepiej blokujący zawodnik PlusLigi.

Ukraiński zespół tym razem wytrzymał w końcówce seta. A to nie było w tym sezonie regułą. W poprzednim meczu, z Cuprum Stilonem Gorzów Wielkopolski, lwowianie przegrali partię mimo prowadzenia 24:22 , a kolejną rozpoczęli od dziewięciu przegranych akcji. To właśnie takie sytuacje składają się na bardzo złe położenie w tabeli PlusLigi - Barkom wygrał do piątku tylko jeden mecz.