Sponsor utnie finansowanie. Gwiazda polskiej kadry wyjedzie do Włoch

W poprzednim sezonie tytuł znów odebrał Chemikowi ŁKS, ale w bieżących rozgrywkach zespół z Polic znów dominuje i jest faworytem do mistrzostwa. Jest już pewny, że do fazy play off przystąpi z pierwszego miejsca i będzie miał atut własnego boiska. Z 21 meczów wygrał 19. Nie obroni za to Pucharu Polski, bo odpadł w ćwierćfinale z Rysicami Rzeszów.