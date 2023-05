Spekulacje zakończone. To on poprowadzi gwiazdy polskiej kadry

Lorenzetti to uznane nazwisko na siatkarskim rynku. Najwięcej sukcesów osiągnął z Trentino, w którym pracował od 2016 roku. 59-letni trener w tym czasie dwukrotnie doprowadził klub do finału Ligi Mistrzów. Jego przekleństwem okazała się jednak Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, z którą przegrał dwa finały w 2021 i 2022 r. Jakby tego było mało, w tym sezonie to właśnie po starciu z kędzierzynianami odpadł w ćwierćfinale.