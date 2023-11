Spektakularny triumf polskich siatkarzy we Włoszech. Ale stan Wilfredo Leona może niepokoić

Reprezentanci Polski z pierwszym w tym roku trofeum we Włoszech. W finale siatkarskiego Superpucharu Włoch Sir Susa Vim Perugia, w której występują Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon, stoczyła pasjonującą walkę z Cucine Lube Civitanova. Zespół Polaków przegrywał już 0:2, by ostatecznie wygrać 3:2. Walkę nie tylko z rywalami, ale i z samym sobą toczył Wilfredo Leon, który zdobył 21 punktów. Kamil Semeniuk dołożył do dorobku drużyny tylko o "oczko" mniej.