Spadły z ligi na kolejkę przed końcem

Sytuacja Jokera od długiego czasu była zła. W ostatnim czasie czerwona latarnia ligi nieznacznie zbliżyła się do Polskie Przetwory Pałacu Bydgoszcz, tracąc do lokalnego rywala trzy punkty. Gdy w sobotę bydgoszczanki urwały punkt w rywalizacji z Grotem Budowlanymi Łódź, świecianki musiały za wszelką cenę wygrać z Chemikiem Police. Przyjezdne od początku zdominowały jednak przeciwniczki, nie oddając im seta. Tym samym meczem w 22. kolejce podopieczne Piotra Mateli pożegnają się z TAURON Ligą.



Cenne zwycięstwo odniosły siatkarki ŁKS-u Commercecon Łódź. Łodzianki podjęły we własnej hali IŁ Capital Legionovię Legionowo. Obie ekipy walczą o trzecie miejsce w tabeli, a przed spotkaniem miały one remis punktowy. Choć przyjezdne postawiły twardy opór, to finalnie gospodynie zdobyły komplet punktów i najpewniej skończą fazę zasadniczą na podium. Legionowianki wiele nie straciły, bo i tak będą rozstawione w ćwierćfinale.



Reklama

Wielki sukces beniaminka

Sukces oficjalnie przypieczętował beniaminek - UNI Opole. W niedzielę zespół wykonał swoje zadanie, pokonując na wyjeździe #VolleyWrocław. We wtorek natomiast swojego dorobku nie poprawił Energa MKS Kalisz, przegrywając z BKS-em BOSTIK Bielsko-Biała, przez co kaliszanki straciły szansę na fazę play-off.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Developres Rzeszów - VakifBank Stambuł 3:2. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Niektóre rzeczy wyjaśnią się dopiero w ostatniej kolejce. Najbardziej kibiców interesuje, kto wygra rundę zasadniczą. Bliski tego jest Developres BELLA DOLINA Rzeszów, który przed spotkaniem z Chemikiem ma nad nim dwa punkty przewagi. Niewiadomą pozostaje także ostateczny rozkład na miejscach 5-7. Grot Budowlani i E.LECLERC MOYA Radomka Radom mają po 33 punkty, a BKS 31 "oczek".



Wyniki:

Piątek:

Developres BELLA DOLINA Rzeszów - E.LECLERC MOYA Radomka Radom 3:1 (23:25, 25:22, 25:17, 25:16)



Sobota:

Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz - Grot Budowlani Łódź 2:3 (21:25, 25:22, 25:23, 16:25, 8:15)



Niedziela:

#VolleyWrocław - UNI Opole 1:3 (20:25, 25:21, 14:25, 21:25)



Poniedziałek:

Joker Świecie - Grupa Azoty Chemik Police 0:3 (19:25, 14:25, 21:25)

ŁKS Commercecon Łódź - IŁ Capital Legionovia Legionowo 3:1 (25:23, 24:26, 25:16, 25:22)



Wtorek:

BKS BOSTIK Bielsko-Biała - Energa MKS Kalisz 3:1 (21:25, 25:21, 25:8, 25:18)



Tabela Tauron 1. Ligi:



1. Developres BELLA DOLINA Rzeszów - 55 punktów (21)

2. Grupa Azoty Chemik Police - 53 punkty (21)

3. ŁKS Commercecon Łódź - 43 punkty (21)

4. IŁ Capital Legionovia Legionowo - 40 punktów (21)

5. Grot Budowlani Łódź - 33 punkty (21)

6. E.LECLERC MOYA Radomka Radom - 33 punkty (21)

7. BKS BOSTIK Bielsko-Biała - 31 punktów (21)

8. UNI Opole - 26 punktów (21)

...

9. Energa MKS Kalisz - 23 punkty (21)

10. #VolleyWrocław - 17 punktów (21)

11. Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz - 14 punktów (21)

...

12. Joker Świecie - 10 punktów (21)